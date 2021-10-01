"مينى ايجبت" بالغردقة.. تجول بين معالم مصر بخطوات معدودة من أسوان إلى الإسكندرية (صور)

تتمتع مدينة الغردقة السياحية، بالعديد من المقومات السياحية الكبيرة، لتكون من أفضل الوجهات السياحية في العالم في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.





- خطوات قليلة بين معالم مصر الأثرية.





لأول مرة تتمكن فى مشاهدة معظم معالم مصر في دقائق معدودة، هنأ على أرض مدينة الغردقة السياحية، ما بين مكتبة الإسكندرية حتى السد العالى بأسوان خطوات معدودة، وما بين برج القاهرة حتى معابد البر الغربى بالأقصر جنوب مصر خطوات أيضا معدودة، وذلك فى مجسمات مصغرة لمعالم مصر بـ"mini Egypt Park" التى تعد أولى الرحلات السياحية للافواج السياحية بمدينة الغردقة.



- يقام المتحف على مساحة 3 كيلو متر.





على مساحة تمتد تقريبا 3 كيلو مترات، يقع المزار السياحى " mini Egypt Park"، صمم فى بداية الأمر منذ نشأته كتعريف لمناطق الجذب السياحى فى محافظات ومدن مصر والمعالم السياحية والتاريخية الشهيرة على أرضها، وأصبح بعد ذلك من المزارات السياحية المعروفة، خاصة للسياح والأطفال بالغردقة.







وترصد لكم بوابة الفجر الإخبارية، من داخل mini Egypt Park عدة مجسمات لمعالم مصرية معروفة والتى دائما ما يقصدها السياح عندما يأتون إلى مصر، والتى شيدها مجموعة من فنانى مصر تم اختيارهم بشكل جيد، وأن هذه النماذج صغيرة لوضع تاريخ مصر بمكان واحد بمنطقة خليج مكادى جنوب الغردقة.





- انشاء معالم مصر استغرق عاما.





واستغرق العمل فى إنشاء متحف مجسمات معالم مصر وتاريخها ووضعها فى مكان واحد استغرق سنة تقريبا من العمل وقام بتصميمه مئات الفنيين والمهندسين والفنانين المصريين، ومن أهم المعالم بالمتحف مكتبة الإسكندرية وبرج القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة محمد على ومعبد أبو سمبل والسد العالى، وغيرها من معالم مصر مثل معابد البر الغربى بالأقصر.





- دليل داخل المتحف لتمكن الزائرين جميع المجسمات.







وهناك يوجد دليل داخل المتحف ليتمكن الزائر من زيارة جميع المجسمات التى لا يتعدى طولها مترين، وداخل الموقع يمكنك المشى من أسوان إلى الأقصر والقاهرة فى خطوات قليلة.





-خلال الزيارة تبدأ من جنوب مصر







وعند زيارة الزوار للمتحف تدخل مصر من الجنوب حيث معبد أبو سمبل ثم السد العالى، وبعد ذلك معبد إدفو ثم إلى الأقصر ومعبد الكرنك الشهير ومعابد البر الغربى حتى أبو الهول وأهرامات الجيزة، وفى القاهرة سوف تجد المتحف المصرى ثم ميدان التحرير وبرج القاهرة وقلعة محمد على وماسبيرو.



وبعد الخروج من برج القاهرة اتبع الطريق المؤدى إلى الإسكندرية وعبور كوبرى ستانلى عند المدرج الرومانى الرائع وقصر المنتزه الفاخر وقلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية كوبرى السلام أعلى قناة السويس.