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محافظ الأقصر يوجه بعدم التهاون حيال مخالفات البناء بدون ترخيص

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:32 م
جولة المحافظ
جولة المحافظ
طاهر الحساني
أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال رصف الطرق بمدينة الأقصر، وموجهًا بالاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

كما وجه المحافظ تعليماته بعدم التهاون حيال أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعدي على أراضي الدولة، وإزالة المخالفات في المهد مع اتخاذ الاجراءات القانونية.

وتابع محافظ الأقصر جولته، حيث تفقد طريق المراسي بالبغدادي بمركز البياضية جنوب الأقصر، وتفقد سير أعمال صيانة البلدورات المتهالكة، وأعمال تبطين ترعة المجلبية، وأعمال النظافة والتشجير.
رافق المحافظ خلال جولته كلا من وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، ومسؤلي حي جنوب.

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