بورتو يهزم الترسانة في إفتتاح دوري القسم الثاني





تمكن فريق بورتو السويس من تحقيق فوزا صعبا خارج ملعبه على حساب الترسانه بهدفين مقابل هدف في إفتتاح منافسات مجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2021/2022.





حيث خاض الترسانة اللقاء بتشكيل :



حراسه المرمي ( علي فرج )

خط الدفاع ( خالد شيكا - أحمد العش - بلال عارف - محمد سعيد )

خط الوسط ( رضا صلاح - ابراهيم منصور - مروان شاهين )

خط الهجوم ( إسلام مسعود - إيهاب فؤاد - سماره ).





وجاء تشكيل بورتو مكون من مصطفى عبد الستار وبلال خميس وحسين الحسيني وأشرف أنور ومصطفى مارسيلو ومحمد منير كوتا ومحمود بحيري حرشة وعمرو قلازة ومحمد خالد فيلكس ورمضام ربيع ومحمد شاهين .



شهد الشوط الأول سيطره الشواكيش علي المباراه دون أهداف .



وفي الشوط الثلني أحرز اللاعب أحمد العش الهدف الأول للترسانة في الدقيقه ٦٥ برأسيه من عرضيه مروان شاهين .



ثم أحرز بورتو التعادل عبر اللاعب محمد شاهين في الدقيقه ٨١ و أحرز نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقه ٨٤ .



وحصل شاهين على بطاقه حمراء لخلعه التيشرت أثناء احتفاله بالهدف الثاني وكان قد حصل علي انذار في الشوط الاول للإعتراض .



وحصل أيضاً اللاعب محمود بحيري علي طرد للاعتراض على الحكم وكام قد حصل علي انذار في الشوط الأول بسبب الاعتراض ايضاً .



وأدار اللقاء الحكم سامح حسين عاونه محمد حسين ووليد الصردي .