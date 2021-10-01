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فوز وادى دجلة والداخلية وتعادل الإنتاج الحربي بالقسم الثاني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني عن فوز فريق وادى دجلة على فريق بنها برباعية مقابل هدف.


انتهى الشوط الأول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين سجلها مدافع بنها عمرو ثابت في مرماه من عرضية مصطفى طلعت في الدقيقة 24 وتمكن مصطفى طلعت من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 .


وتمكن اسلام اسامة من تسجيل هدف بنها في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني واضاف رفيق كابو هدفين في الدقيقة 25 والدقيقة 39.

و تعادل فريق الانتاج الحربي مع فريق المصرية للاتصالات بهدف لمثله تقدم الإنتاج بهدف سجله حسن يس في الدقيقة 24من الشوط الأول وتعادل حميد علي للاتصالات في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني

وفاز فريق الداخلية على بتروجت برباعية مقابل ثلاثة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بثلاثية مقابل هدف، تقدم اسماعيل بامبا في الدقيقة 11 وتعادل اسلام كانو في الدقيقة25
واضاف اسامة كاجو ومحمود عبد الحكيم هدفين الداخلية.


وتمكن عبد الرحمن السكران من تسجيل الهدف الثاني لبتروجت وأضاف سمير فكرى الهدف الرابع الداخلية وتمكن حسام البدري من تسجيل الهدف الثالث لبتروجت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتعادل فريق بور فؤاد مع فريق السكة بهدف لمثله تقدم بور فؤاد بهدف عبد الله عبد الرؤوف في الشوط الأول وتعادل السكة بهدف محمد احمد ريعو من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتغلب فريق بورتو على الترسانة بهدفين مقابل هدف حيث تقدم الترسانة بهدف أحمد العش في بداية الشوط الثاني وأدرك بورتو هدفين عن طريق محمد شاهين الذي تم طرده بعد حصوله على انذارنين،كما شهدت الدقيقة الأخيرة طرد محمود حرشة لاعب بورت. للانذار الثاني للإعتراض .

وفاز فريق فريق زد إف سي على فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمد اشرف في الدقيقة 29 من الشوط الثاني.

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