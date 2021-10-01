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الإتصالات يخطف تعادل مثير في موقعة درامية أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


انتهى منذ قليل، مباراة الإتصالات والانتاج الحربي، فى المباراة التى تقام على المركز الأوليمبي بالمعادي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين .

وجاء تشكيل الاتصالات مكون من :

الإتصالات: محمد العربي - أحمد بحبح - محمود مسعود - محمد عزت - محمد جمال - خالد لطفي - عبد الرحمن فؤاد (بودي) محمد بهاء (بيها) - محمد ياسر (زوحلق) (حميدة علي) - أحمد سعيد (بندق) (علي شوقي) - محمد عبد الناصر (اوشا) - أحمد هاشم.

بدلاء الإتصالات: محمد البشبيشي - محمود عمارة (ميشو) - إسلام سيد - هشام عبد الحميد - حميدة علي - محمد بهاء - علي شوقي.

الانتاج الحربي: وليد توفيق - محمد الشبيني - إسلام جابر - محمد طارق أبو العز - حسن جابر - أحمد أبو الخير - حسن يس - مصطفي عز الدين (خالد بسيوني) - محمد فوزي - أحمد رفعت (بيسو) (إسلام صلاح (سولاري)) - رضا الويشي (محمد عبد الفتاح (تاحا).

بدلاء الانتاج: محمد عصام - محمد عبد الفتاح (تاحا) - شريف أشرف - عبد الرحمن رزق - إسلام صلاح (سولاري) - خالد بسيوني - حسين حمدي.

بدأت المباراة بشكل قوى وفي الدقيقة السادسة اعترض لاعبو الانتاج الحربي على حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق اثر اصطدام الكرة بيد مدافع الإتصالات. 


وفي الدقيقة 23 إفتتح الإنتاج التسجيل عن طريق لاعبه حسن يس من تمريرة اللاعب أحمد أبو الخير، واحتسب هشام الفلال حكم الساحة دقيقتان وقت بدل ضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتاج الحربي على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني أجرى الإتصالات تبديل الأول بدخول اللاعب حميدة علي بدلا من محمد ياسر (زوحلق)، وفى الدقيقة 54 أجرى الإتصالات تبديل الثاني بدخول محمد بهاء (بيها) بدلاً من عبد الرحمن فؤاد (بودي) وواصل الإتصالات ضغطه فى الشوط الثاني.


 حتى جاءت الدقيقة 62 بأجرى الانتاج تبديله الأول بدخول اللاعب إسلام صلاح (سولاري) بدلاً من أحمد رفعت (بيسو)،. 

وفى الدقيقة 69 اهدر اللاعب محمد بهاء هدف التعادل للاتصالات اثر انفراده بوليد توفيق، ولكن تألق فيها وليد توفيق حارس مرمي الانتاج.

وحاول الانتاج الوصول لأكثر من مرة لمرمى الإتصالات، ولكن تأتي الكرات بدون أى ترجمة، حتى جاء الدقيقة 74 بإجراء الانتاج تبديله الثاني بدخول خالد بسيوني بدلاً من مصطفي عز الدين، وبعدها بثوان قليلة أجرى الإتصالات تبديله الأخير بدخول اللاعب علي شوقي بدلاً من أحمد سعيد (بندق). وعاد الإتصالات مرة أخرى إلى الخطورة .


وشهدت الدقيقة 95 احتساب الحكم هشام الفلال ركلة جزاء لأصحاب الأرض اثر عرقلة مدافع الانتاج الحربي للاعب الإتصالات، وسددها الوافد الجديد حميدة علي في أعلى الزاوية اليسرى من مرمى وليد توفيق، ليدرك التعادل لأصحاب الأرض، ويطلق هشام الفلال صافرة النهاية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وادار المباراة تحكيمياً هشام الفلال وعاونه محمد الحاج ومحمد الزناري ورضا النعناني، وراقب المباراة هاني العنتابلي من لجنة المسابقات وشريف رضوان مراقباً للحكام.

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