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تعرف على حقيقة تعرض الإذاعية هاجر سعد الدين لوعكة صحية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:31 م
هاجر سعد الدين
هاجر سعد الدين
مي مرسي
آثارت الصفحة الرسمية للإذاعية القديرة هاجر سعد الدين، الجدل حيث أعلنت تعرضها لوعكة صحية وطالبو من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

وكشفت تصريحات صحفية أن الإذاعية هاجر سعد الدين، لم تتعرض لوعكة صحية، وأنها تحظى بصحة جيدة وأن ما تم نشره مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكتبت الصفحة الرسمية للإذاعية هاجر سعد الدين قائله: "دعواتكم بالشفاء العاجل للأستاذة الفاضلة هاجر سعد الدين.. الإذاعية الكبيرة بإذاعة القرآن الكريم".

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