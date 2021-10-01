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بالأسود.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:52 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
إسراء عبد الفتاح
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني عدة صور جديدة لها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رضوى الشربيني بشعر مسدول، وملابس كلاسيك سوداء، وكتبت تعليقا قائله: "مهما لبست الاسود حاجه تانيه… يارب يكون عجبكم".

يذكر أن رضوى الشربيني، كانت احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية بعيد ميلادها الـ 40، حيث نشرت عدة صور من حفل عيد ميلادها.


وكانت فاجأت شام الذهبي، أبنة الفنانة أصالة، الإعلامية رضوى الشربيني بقالب حلوى عليه صورتها وعمرها، احتفالًا بعيد ميلادها.
بالأسود.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"
بالأسود.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

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