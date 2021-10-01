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عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:20 م
عبد الله أشرف
عبد الله أشرف
رضوى خالد



كثير منا يسعى لتحقيق أهدافه وأحلامه ولا يمل ويسعى لآخر نفس ويعمل على مهاراته لكي يُنميها ويظهر بمظهر يليق به مثل الفنان الصاعد، عبدالله أشرف إستطاع هذا الشاب في لفت الأنظار إليه على الرغم انه في بدايه مشواره، ولاكن من أول عمل ليه إستطاع إن يدخل قلوب الجماهير خلال ظهوره على الشاشة في عدة أعمال ناجحة منها مسلسل "إلا أنا" حكاية أمل حياتي ".




وصرح الفنان عبدالله أشرف للفجر الفني قائلًا: "اللي رشحني أستاذ أمين جمال مؤلف العمل ودعم الترشيح أستاذ أحمد عبدالعزيز المنتج الفني"


وأوضح: "الكواليس كانت من أمتع الحاجات وتحضير شخصية سامر كان ممتع جدًا بالنسبالي ".



وتابع: "أستاذة حنان مطاوع وأستاذ يسرا اللوزي هما الاتنين ساعدوني جدًا... بس طبيعة الدور هي اللي أختلفت لأني في أمل حياتي كان فيه مشاهد صعبة أوي وطويلة مع أستاذة حنان وهي الصراحة ساعدتني كتير لأن فعلًا المشاهد صعبة أوي فكنا بنذاكر وبنراحع وهي كانت جميلة أوي ومتعاونة دايمًا.. وأستاذة يسرا برضه جميلة أوي وكانت متعاونة وطاقتها زي القمر".




واختتم حديثة عن أحب الأدوار لي في حكاية بالورقة والقلم وحكاية أمل حياتي: " الاتنين حبيتهم ولادي يعني مفيش فرق، بس الفكرة أن عمر كان عنده لحظات صعبة أحاسيسها معقدة وصعبة، عمر كان معقد وظروفه معقدة وتركيبة شوية عن سامر، سامر جميل وبسيط ودمه خفيف.



ويذكر أن حكاية ” بالورقة والقلم” يشارك في بطولتها كلًا من يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر
عبدالله أشرف لـ "الفجر الفني " يسرا اللوزي متعاونة وطاقتها زي القمر

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