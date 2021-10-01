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الداخلية يفوز على بتروجت في لقاء مثير

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
نورهان فضل

انتهت المباراة التي جمعت بين الداخلية بقيادة سيد عيد وبتروجيت بقيادة ربيع ياسين، بنتيجة اربعه اهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

الشوط الأول:

تقدم فريق الداخلية على فريق بتروجيت بثلاثية مقابل هدف تقدم اسماعيل بامبا في الدقيقة 11 وتعادل اسلام كانو في الدقيقة25
واضاف اسامة كاجو ومحمود عبد الحكيم هدفين الداخلية .


الشوط الثاني:

سجل عبد الرحمن السكران الهدف الثاني لبتروجت، كما أحرز الهدف الرابع سمير فكري، بينما سجل حسام البدري الهدف الثالث لبتروجيت .

وادار اللقاء الحكم ويعاونه كلا من : نادر قمر الدولة، ماهر كامل، أحمد يوسف، والحكم الرابع محمود عاطف.

وضم تشكيل الداخلية كل من: رضا السيد، أحمد الامور، هارون اسماعيل، محمد طارق، مؤمن عاطف، ضياء قنديل، إسماعيل بامبا، أحمد كمال، محمود عبدالحكيم، أسامة إبراهيم، عبدالعزيز سيد.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد جمال، بركات حجاج، محمد حمدان، بابا ديوب، سمير فكري، محمد سامي، محمود شديد.

بينما ضم تشكيل بتروجيت كلا من: تشكيل بتروجيت محمد أبو النجا، محمد علي، هادي رياض، أحمد عادل، خالد عبدالرازق، محمد منصور، مصطفى محمود، سامح ابراهيم، عبدالرحمن حسن، محمد هشام، إسلام عادل.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عبد الرازق، حسام محمد البدري، محمد نور، على صابر، محمد مصطفى، طه نادي، رشاد المتولي .

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