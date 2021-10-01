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هكذا روّج خالد النبوي لحلقته مع أبلة فاهيتا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:02 م
خالد النبوي
خالد النبوي
إسراء عبد الفتاح
روج الفنان خالد النبوي لحلقته مع أبلة فاهيتا في لايف من الدوبلكيس على فضائية أون.


ونشر خالد النبوي، صورة له برفقة أبلة فاهيتا، وعلق عليها: " ‎الليلة يحلو الكلام مع فاهيتا الساعة ١١ مساءً على On ".


ويستعد خالد النبوي، خلال الفترة المقبلة لطرح فيلم “أهل الكهف” بمشاركة غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد فراج، ريم مصطفى، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، وغيرهم.

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خالد النبوي الفجر اخبار الفجر الفني ابلة فاهيتا

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