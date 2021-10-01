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توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن تطوير شارع الأهرام وتفرعاته

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:21 م
جولة المحافظ
جولة المحافظ
إسماعيل منطاوي
تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.
وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد أعمال رصف وتطوير عدداً من متفرعات شارع الاهرام، حيث عاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية لمتابعه نسب تنفيذ الأعمال باعتبارة احد المتفرعات الهامة لشارع الاهرام ويربط بين شارعي الاهرام والملك فيصل .

حيث وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتشديد علي الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الإنتهاء من الاعمال موجها بعدم السماح بوجود اي تعديات علي الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق .

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي العمرانية علي نسب استكمال اعمال التطوير بشوارع الجابري وعمر ابن أبي ربيعه ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع والتي تعد متفرعات من شارع الأهرام.

بالإضافة إلى البدء بفرد ودمك ودك طبقه الدقشوم بشارع عبد الرحمن حسني المتفرع من ناصر الثورة و بشارع القاهر المتفرع من شارع الجابري واستكمال فرد ودك ودمك طبقه الدقشوم واستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم .

كما تابع محافظ الجيزة ميدانياً أعمال رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة وفرد طبقه من الدقشوم وفرد طبقه رمليه بنفق ابو زارع بحي العمرانية وذلك لتسهيل مرور المواطنين.
حيث كلف المحافظ رئيس حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل اي معوقات ومشكلات لطفوحات الصرف الصحي بمحيط نفق ابو زارع مع التشديد علي ضرورة الحفاظ علي النفق بحاله جيدة .

كما شهدت جوله محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر ) بالاضافه الي اعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري نطاق أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة .

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شارع الاهرام الجيزة

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