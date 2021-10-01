القسم الثانى: منتخب السويس يخسر أمام زد في أولى جولات مجموعة القاهرة







تلقي الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة سعد فاروق هزيمة أمام ضيفه فريق زد بقيادة اسماعيل يوسف بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الجيش بحوض الدرس ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.



وكان بدء منتخب السويس، بتشكيل مكون من: محمود كوكو ، أحمد حمد عبدالحكيم، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد علاء، أحمد فتحي، جاستس الغانى، كريم رأفت، محمود على، جيروم اودي، محمد كريسبو.



و على مقاعد البدلاء كلا من: نادر عاطف، أحمد عماد محمد حمودة، مصطفى حافظ، عبدالرحمن أحمد، إبراهيم عبدالله، محمد علاء .



في المقابل بدء فريق زد، المباراة بتشكيل مكون من: محمد مزيكا، فتحي مبروك، فهد أبو الفضل، هشام رجب، على جمال، كريم يكن، محمد أشرف، حسين البدري، محمد حمدي، مصطفى الحر، أحمد الصعيدي.





وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: بيدو نصر، مصطفى عبدالوهاب، يوسف على، محمد القط، كامل أحمد، عمر رجب، اوين.



حيث احرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد أشرف في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.



وحصل كلا من فتحى مبروك و على جمال لاعبين وبطاقات صفراء.





وأدار اللقاء الحكم سيد شعبان حكم منطقة الدقهلية، عاونه كلا من احمد ابوزيد وعلاء السروي، و حكم رابع سمير ابراهيم.



بهذا الفوز يحصل فريق زد على اول ثلاث نقاط، ويبقى منتخب السويس بدون نقاط.