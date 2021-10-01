Advertisements

القسم الثانى: منتخب السويس يخسر أمام زد في أولى جولات مجموعة القاهرة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل



تلقي الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة سعد فاروق هزيمة أمام ضيفه فريق زد بقيادة اسماعيل يوسف بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الجيش بحوض الدرس ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.

وكان بدء منتخب السويس، بتشكيل مكون من: محمود كوكو ، أحمد حمد عبدالحكيم، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد علاء، أحمد فتحي، جاستس الغانى، كريم رأفت، محمود على، جيروم اودي، محمد كريسبو.

و على مقاعد البدلاء كلا من: نادر عاطف، أحمد عماد محمد حمودة، مصطفى حافظ، عبدالرحمن أحمد، إبراهيم عبدالله، محمد علاء .

في المقابل بدء فريق زد، المباراة بتشكيل مكون من: محمد مزيكا، فتحي مبروك، فهد أبو الفضل، هشام رجب، على جمال، كريم يكن، محمد أشرف، حسين البدري، محمد حمدي، مصطفى الحر، أحمد الصعيدي.


وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: بيدو نصر، مصطفى عبدالوهاب، يوسف على، محمد القط، كامل أحمد، عمر رجب، اوين.

حيث احرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد أشرف في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وحصل كلا من فتحى مبروك و على جمال لاعبين وبطاقات صفراء.


وأدار اللقاء الحكم سيد شعبان حكم منطقة الدقهلية، عاونه كلا من احمد ابوزيد وعلاء السروي، و حكم رابع سمير ابراهيم.

بهذا الفوز يحصل فريق زد على اول ثلاث نقاط، ويبقى منتخب السويس بدون نقاط.

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمة في ريال مدريد بسبب النفاثة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

منذ 38 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

منذ 33 دقيقة

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي

منذ ساعة و 6 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

06:02 م

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

05:51 م

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements