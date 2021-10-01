"فخورة وسعيدة".. لهذا السبب هند صبري تفتخر ببلدها "تونس"

حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة بلدها "تونس" بسبب تعيين أول أمرأة في الوطن العربي لتكون رئيسة وزراء، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "صبري" صورة لرئيسة الوزراء،وعلقت عليها قائله:" كعادتها تواصل بلدي تونس منحها للمرأة حقوق غير مسبوقة في وطننا العربي وفخورة وسعيدة أن يكون تکلیف نجلاء_بو_ودن برئاسة وزراء بلادي لتصبح أول رئيسة وزراء في دولة عربي".



وأضافت "صبري" قائله :"وزاد من سعادتي أن يتزامن هذا مع إختيار صورتي من فيلم " صمت القصور " مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي لتصبح صورة الملصق الرسمي.للدورة ال 32 من أيام_قرطاج السينمائية 11".





يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء