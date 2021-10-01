موعد مباراة فلامينجو ضد بالميراس في نهائي كأس الليبرتادوريس





يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، نظيره بالميراس، في إطار مباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادورس.









موعد مباراة فلامينجو ضد بالميراس في نهائي كأس الليبرتادورس





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي فلامنجو وبالميراس، يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وكان بالميراس تأهل إلى المباراة النهائية من البطولة، بعد الإطاحة بنظيره أتليتيكو مينيرو، بينما بلغ فلامينجو هذا الدور، بعد إزاحة برشلونة غواياكيل.



