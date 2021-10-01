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عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:31 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
علي خلاف

حدد المهاجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وجهته المقبلة بعدما استقر على تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

الدوري القطري وجهة بن شرقي المقبلة 

و استقر المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض  في ظل عدم الوصول إلى اتفاق لتجديد عقده مع مسؤولي اللجنة المؤقتة خلال الفترة الماضية.

و اشترط أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مسؤولي اللجنة المؤقتة وضع 500 ألف دولار شرط جزائي في عقده الجديد، وهوا ما رفضته الإدارة البيضاء.

من جانبه كشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي أن وكيل اللاعب المغربي عقد عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية مع إدارات أندية الريان والدحيل القطريين للتفاوض بشأن الحصول على خدمات المغربي.

وأتم المصدر موضحا أن العروض التي تلقاها أشرف بن شرقي من جانب أندية الدوري القطري مغرية للغاية حيث اقترب اللاعب من التوقيع لأحد الأندية القطرية مجانا في يناير المقبل.
Aly

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