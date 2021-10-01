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في أحضان زوجها.. لقاء الخميسي تستمتع بالإجازة الصيفية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:06 م
لقاء الخميسي وزوجها
لقاء الخميسي وزوجها
مي مرسي
خطفت الفنانة لقاء الخميسي، الأنظار بصورة مع زوجها عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي لقاء الخميسي، وعبد المنصف، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، كما تألقت "الخميسي" بنظارة شمس في أحضان زوجها.

ويعرض هذه الأيام للفنانة لقاء الخميسي، مسلسل إجازة مفتوحة"، مع عدد من الفنانين منهم الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

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الفجر ادي الزمالك السابق، اخبار الفجر الفني اجازة مفتوحة

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