تعادل مثير لبورفؤاد مع السكة الحديد بالجولة الأولى للقسم الثاني





تعادل الفريق الاول للكرة بنادي بورفؤاد مع نظيره السكه الحديد 1/1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن لقاءات المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



جاء تشكيل بورفؤاد مكون من : أشرف بخيت ، محمود سعد ، حسن عبده ، أحمد مسعد ، أحمد فؤاد ، عبد الله عبد الرؤوف ، أحمد صبحي ، سامي عبد الستار ، محمد جمال الغاوي ، محمد نصر ، أحمد ميزار .





وضم تشكيل السكة : عبد الكافي رجب ، اسلام رمضان، عبد الله شلبي ، اسامه صبحي ، محمد عادل ، فتحي مجدي ، شوقي فتحي، محمود ريعو ، عبد الله بيكا ، سايكو كونته ، محمد العربي .



جاءت المباراة حماسية ، وقد شهدت تقدم بورفؤاد خلال الشوط الأول عن طريق عبد الله عبد الرؤوف لينتهي هذا الشوط بنتيجة 1/0 .





وفي الشوط الثاني إحتسب حكم المباراة حسين الكريمي ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ، ليسجل منها التعادل وبعدها تشتعل أحداث المباراة والتي نتج عنها طرد المدير الفني لفريق السكة الحديد أمير عزمي مجاهد .



وأدار اللقاء الحكم حسين اسماعيل الكريمي عاونه رمضان هنداوي وعبد الله محمد، ثلاثي مطروح، وحكم رابع عبد الرحمن أبو عيطة من دمياط، بتلك النتيجة حصد كل فريق منهما نقطة واحدة .