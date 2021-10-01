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بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:33 م
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم تعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي المُقال مانو مينيزيس.
وكان نادي النصر قرر إقالة مينيزيس من تدريب الفريق الأصفر، بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعود إيمانويل (46 عاماً) إلى المنافسات في السعودية مجددا، بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.