بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم تعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي المُقال مانو مينيزيس.





وكان نادي النصر قرر إقالة مينيزيس من تدريب الفريق الأصفر، بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



