طائرات حربية صينية تخرق المجال الجوي التايواني

أعلنت تايوان اليوم الجمعة عن رصد 25 مقاتلة صينية في المجال الجوي لتايبيه في العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية الذي جرى الاحتفال به اليوم.





ووفقا لوزارة الدفاع الوطنية التايوانية، اشتملت الطائرات الحربية الصينية على 18 مقاتلة جيه16- وأربع مقاتلات سوخوى - 30 / سو30، وقاذفتي قنابل اتش6- وطائرة يون8- من جيش التحرير الشعبي.





وقالت الوزارة إن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات عبر أجهزة اللاسلكى وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي لمراقبة النشاط.





جاء الانتهاك الصيني الاستفزازي عقب إجراء مماثل ضم 24 مقاتلة صينية في 23 أيلول/سبتمبر الماضي بعد فترة قصيرة من تقديم تايوان طلب الانضمام لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة.





وشارك في انتهاك اليوم ثاني أكبر عدد من الطائرات الصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية منذ أن بدأت وزارة الدفاع إصدار مثل تلك التقارير على موقعها الإلكتروني الرسمي في أيلول/سبتمبر 2020، بحسب صحيفة "ليبرتي تايمز".





وفي 15 يونيو الماضي، أرسلت الصين 28 مقاتلة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية . وفي 12 نيسان/أبريل رصد ت تايوان 25 طائرة حربية صينية تدخل جنوب غرب منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية .





وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949 ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم جزءا من أراضيها.





وفي تايبيه، جرى تنظيم تجمع صغير عقب فرض إجراءات صارمة للحد من فيروس كورونا من جانب مواطني هونج كونج الذين يعيشون في تايوان وبعض المنظمات غير الحكومية التايوانية الموالية للديمقراطية في العيد الوطني الصيني لتذكرة الشعب بالتوسع العالمي للنظام الشمولي الصيني.





وقال المشاركون من هونج كونج في المسيرة إنه جرى حرمان المجتمع المدني في هونج كونج من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية في ظل ضوابط بكين المشددة.









وقال سانج بو وهو محامي من هونج كونج يرأس رابطة هونج كونج التايوانية للمشاركين في الفعالية" الشعب في تايوان يجب أن يضع في الاعتبار الدرس الذي تعلمته هونج كونج"، وحث شعب تايوان بالأخص على البقاء متيقظين للتحركات التي تتبناها الصين للتسلل إلى المجتمع التايواني.