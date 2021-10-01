Advertisements

طائرات حربية صينية تخرق المجال الجوي التايواني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلنت تايوان اليوم الجمعة عن رصد 25 مقاتلة صينية في المجال الجوي لتايبيه في العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية الذي جرى الاحتفال به اليوم.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطنية التايوانية، اشتملت الطائرات الحربية الصينية على 18 مقاتلة جيه16- وأربع مقاتلات سوخوى - 30 / سو30، وقاذفتي قنابل اتش6- وطائرة يون8- من جيش التحرير الشعبي.  

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات عبر أجهزة اللاسلكى وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي لمراقبة النشاط.

جاء الانتهاك الصيني الاستفزازي عقب إجراء مماثل ضم 24 مقاتلة صينية في 23 أيلول/سبتمبر الماضي بعد فترة قصيرة من تقديم تايوان طلب الانضمام لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة.

وشارك في انتهاك اليوم ثاني أكبر عدد من الطائرات الصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية منذ أن بدأت وزارة الدفاع إصدار مثل تلك التقارير على موقعها الإلكتروني الرسمي في أيلول/سبتمبر 2020، بحسب صحيفة "ليبرتي  تايمز".

وفي 15 يونيو الماضي، أرسلت الصين 28 مقاتلة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية . وفي 12 نيسان/أبريل رصد ت تايوان 25 طائرة حربية صينية تدخل جنوب غرب منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية .

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949 ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم جزءا من أراضيها.  

وفي تايبيه، جرى تنظيم تجمع صغير عقب فرض إجراءات صارمة للحد من فيروس كورونا من جانب مواطني هونج كونج الذين يعيشون في تايوان وبعض المنظمات غير الحكومية التايوانية الموالية للديمقراطية في العيد الوطني الصيني لتذكرة الشعب بالتوسع العالمي للنظام الشمولي الصيني.

وقال المشاركون من هونج كونج في المسيرة إنه جرى حرمان المجتمع المدني في هونج كونج من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية في ظل ضوابط بكين المشددة.  


وقال سانج بو وهو محامي من هونج كونج يرأس رابطة هونج كونج التايوانية للمشاركين في الفعالية" الشعب في تايوان يجب أن يضع في الاعتبار الدرس الذي تعلمته هونج كونج"، وحث شعب تايوان بالأخص على البقاء متيقظين للتحركات التي تتبناها الصين للتسلل إلى المجتمع التايواني.

أخبار تهمك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

منذ 35 دقيقة

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

منذ 40 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صدمة في ريال مدريد بسبب النفاثة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

منذ أقل من ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي

منذ ساعة و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

06:02 م

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

05:51 م

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements