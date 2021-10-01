غرق طفل من القاهرة بشاطئ بورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، جثة طفل بإدعاء غرق خلف إحدى كافيهات الشاطئ.



وتبين بالفحص أن الطفل الغريق يدعى عمر أيمن احمد ويبلغ من العمر ١٠سنوات، وهو من مصطافين الشاطئ من محافظة القاهره، ووصل جثة هامدة لمستشفي السلام التابعة لهيئة الرعاية ببورسعيد.



وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخليه بأدعاء الغرق خلف كافية «شمس الاصيل» بشاطئ بورسعيد.





وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.