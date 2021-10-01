وزيرة الصحة تكشف تجهيزات سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ضمن "حياة كريمة" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها قامت بالوقوف على التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، التي ستعمل ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأضافت "هالة" في تصريحات خاصة على فضائية "تن" اليوم الجمعة إن هذه السيارات جزء من برنامج حياة كريمة، مستطردة "نشهد ثورة في تطوير الرعاية الصحية العيادات المتنقلة ونسعى لتطوير سيارات تستوعب عيادات متخصصة في الأسنان والرمد والتحاليل والأشعة".



وتابعت: "نسعى لإدخال نمط آخر من العيادات المتنقلة عبارة عن سيارة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين".



وأكدت أن جميع سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة التي ستعمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" ألمانية الصُنع والتجهيز، مشيرًا إلى الاتفاق على شراء 2510 سيارات إسعاف وعيادات طبية متنقلة بالتعامل مع أحد شركات السيارات تشمل 1000 سيارة إسعاف جميعها مزودة بوحدات عناية مركزة، و1510عيادة متنقلة بمختلف التخصصات الطبية.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الاتفاق على توريد أحدث "الموديلات" من سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة للقطاع الصحي بمصر في بداية العام المقبل مزودة بمحركات متطورة صديقة للبيئة.



