"ضرائب ولقاحات".. 5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام





وأوضحت الوزارة أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونيا، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة.





- وزارتي البيئة والتنمية المحلية، نافتا تطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقًا للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد، وأوضحتا أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات، وناشدتا المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانونًا أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.





- وزارة الصحة والسكان نفت صحة عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مُشددةً على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات، حيث من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميًا بمعدل مليار جرعة سنويًا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.



- وزارة المالية نفت فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، وشددت على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى.





- وزارة النقل نفت فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهًا، كما شددت على أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجانًا دون فرض أي رسوم عليها، بينما تطبق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد، حيث يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصًا على راحة وسلامة الركاب.







على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت صحة الرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 20212022، وأن الرابط الإلكتروني المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق.