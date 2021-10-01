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عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:51 م
مصر
مصر
الفجر الرياضي
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة الفراعنة، التي ستواجه منتخب ليبيا الشقيق، في إطار منافسات الجدولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وقام كيروش بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد نجمي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي آفشة بدون أي أسباب حتي الآن.

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