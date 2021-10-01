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مُبلغ باختفائه.. العثور على جثة شاب بمياه البحر اليوسفي ببني سويف

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:01 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
شّهد مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، واقعة العثور على جثة "شاب" انتشلتها كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية "ميانة" التابعة لمركز إهناسيا، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شاب" أنتشلتها كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية "ميانة" بدائرة المركز.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "خالد م.ر" 25 سنة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، مركز إهناسيا، ومُبلغ بإختفاؤه منذ أيام، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارة إسعاف أنتقلت لموقع البلاغ، ونقلت الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفم الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير نيابة إهناسيا تحريات وحدة المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الكلمات المفتاحية

مستشف بني سويف العثور على جثة

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