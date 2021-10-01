Advertisements

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:01 م
مصر
مصر
الفجر الرياضي
فجر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد لنجمي الأهلي من قائمة الفراعنة التي ستواجه ليبيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وقام كيروش باستبعاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من قائمة الفراعة التي تستعد لمواجهة ليبيا يوم الجمعة المقبل في تصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة الفراعنة على النحو التالي:-

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر محمد شريف ليبيا كيروش أفشه

أخبار تهمك

صدمة في ريال مدريد بسبب النفاثة

منذ أقل من ساعتين

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

منذ 40 دقيقة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 15 ساعة

بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

منذ 35 دقيقة

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

منذ أقل من ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

تحت قيادة كيروش.. جدول مواعيد مباريات مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

كيروش يقدم أولى طلباته لإتحاد الكرة

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

06:02 م

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

05:51 م

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements