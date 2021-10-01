مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا





وقام كيروش باستبعاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من قائمة الفراعة التي تستعد لمواجهة ليبيا يوم الجمعة المقبل في تصفيات كأس العالم.





وجاءت قائمة الفراعنة على النحو التالي:-





فجر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد لنجمي الأهلي من قائمة الفراعنة التي ستواجه ليبيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في دولة قطر.