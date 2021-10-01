Advertisements

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:02 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن


ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع أحد النجوم المميزين من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى الدفاعية في ظل الإصابات المتكررة لنجم الفريق الإسباني داني كارفاخال.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن تقارير صحافية بريطانية زعمت أن نادي العاصمة الإسبانية مدريد يُفكر بقوة في التعاقد مع الإيفواري سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي السابق.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن أورييه كان قد رحل عن ملعب توتنهام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عن طريق فسخ العقد وذلك بعد تعاقد توتنهام مع البرازيلي إيمرسون من برشلونة.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يُفكر في تحرك مفاجئ للفوز بخدمات أورييه، حيث يرغب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي في الحصول على مزيد من الخيارات في الجبهة اليُمنى بدلًا من الاعتماد على لاعبين خط وسط في هذا المركز.

وألمح البرنامج الإسباني أن النجم الإيفواري ارتبط بالانتقال إلى واتفورد الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي مع ظهور إيفرتون الإنجليزي أيضًا في الصورة بالأيام الماضية.

ولفت البرنامج الإسباني أن أورييه البالغ من العمر 28 عامًا سجل 8 أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة في 110 مباراة شارك فيها مع توتنهام منذ عام 2017 حتى 2021.

الكلمات المفتاحية

نجم توتنهام السابق ريال مدريد أورييه

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة في ريال مدريد بسبب النفاثة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

منذ أقل من ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ حوالي 5 ساعات

بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر السعودي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

منذ 35 دقيقة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد مطلوب في إيفرتون

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

بيساكا وحكيمي مرشحان للإنضمام إلى ريال مدريد

أورييه على طاولة ريال مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

06:02 م

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

05:51 م

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

مفاجأة كبرى لا تُصدق.. كيروش يستبعد نجمي الأهلي من قائمة مصر لمواجهة ليبيا

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements