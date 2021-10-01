صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد









ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع أحد النجوم المميزين من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى الدفاعية في ظل الإصابات المتكررة لنجم الفريق الإسباني داني كارفاخال.





وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن تقارير صحافية بريطانية زعمت أن نادي العاصمة الإسبانية مدريد يُفكر بقوة في التعاقد مع الإيفواري سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي السابق.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن أورييه كان قد رحل عن ملعب توتنهام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عن طريق فسخ العقد وذلك بعد تعاقد توتنهام مع البرازيلي إيمرسون من برشلونة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يُفكر في تحرك مفاجئ للفوز بخدمات أورييه، حيث يرغب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي في الحصول على مزيد من الخيارات في الجبهة اليُمنى بدلًا من الاعتماد على لاعبين خط وسط في هذا المركز.





وألمح البرنامج الإسباني أن النجم الإيفواري ارتبط بالانتقال إلى واتفورد الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي مع ظهور إيفرتون الإنجليزي أيضًا في الصورة بالأيام الماضية.





ولفت البرنامج الإسباني أن أورييه البالغ من العمر 28 عامًا سجل 8 أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة في 110 مباراة شارك فيها مع توتنهام منذ عام 2017 حتى 2021.



