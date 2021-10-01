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الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وتفقد الرئيس السيسي التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)
الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)
الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)
الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)
الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)
الرئيس السيسي يتفقد توسعة الطريق الدائري بمنطقة مطار القاهرة (فيديو)

الكلمات المفتاحية

عمال الطريق الدائري الرئيس السيسي

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