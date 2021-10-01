عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قائمة الفراعنة التي ستواجه ليبيا ضمن مناسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.





وقرر كيروش استبعاد كلا من:





علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - سام مرسي - محمد مجدي أفشة - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أحمد سمير - محمد شريف - أحمد ياسر ريان.





بينما جاءت قائمة المباراة على النحو الآتي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.





الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.





الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.





الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.



