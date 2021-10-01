الأمن العام يضبط 27 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 80 قطعة سلاح نارى، بحوزة 55 متهم وذلك على النحو التالى:



(8) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(5) بنادق خرطوش.

(27) طبنجة.

(39) فرد محلى.

(200) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(227) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

