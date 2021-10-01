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انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:18 م
انهيار منزل
انهيار منزل
احمد فتحي الدسوقي
شهد مركز ببا بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، واقعة انهيار منل قديم "غير مأهول بالسكان" دون وقوع أي خسائر بشرية، وفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللأزمة لرفع الأنقاض وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ببا، تداعيات الحادث، حيث أفاد بإنهيار منزل قديم بقرية "صفط راشين" مكون من دور واحد "من الطوب اللبن" ولم ينتج عن الإنهيار أي خسائر مادية أوبشرية، حيث أن المنزل غير مأهول بالسكان.

وأشار رئيس مركز ببا، إلى أنه أنتقل على الفور لموقع المنزل المنهار، وتم إستدعاء الأجهزة المعنية، وقامت معدات الوحدة المحلية لقرية "صفط راشين" التي قامت برفع الأنقاض والمخلفات وأعادت فتح الشارع الكائن به المنزل أمام المارة.

وأكد رئيس المركز، في تقريره لمحافظ بني سويف، أنه تم استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة والتأكد من سلامة المبانى المحيطة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم.
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية صفط راشين ببني سويف (صور)

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بني سويف انهيار منزل

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