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رانيا يوسف تتألق بإطلالة صفراء أنيقة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:33 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
تألقت الفنانة رانيا يوسف في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يوسف" بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان أصفر قصير، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب الجمهور وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.

وتشارك رانيا يوسف في الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.
رانيا يوسف تتألق بإطلالة صفراء أنيقة
رانيا يوسف تتألق بإطلالة صفراء أنيقة

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