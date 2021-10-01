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عاجل - جماهير الأهلي تشن هجومًا ناريًا على كيروش

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:31 م
كيروش
كيروش
الفجر الرياضي
شنت جماهير النادي الأهلي هجومًا ناريًا على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد استبعاد لثنائي المادر الأحمر "محمد شريف وآفشة" من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

واستبعد كيروش ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة الفراعنة دون أي أسباب واضحة حتي هذه اللحظة.

وقامت بعض من جماهير الأهلي بمهاجمة مدرب المنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد استبعاد لشريف وأفشة بالرغم من أنهم أكثر اللاعبين تأثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قائمة الفراعنة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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