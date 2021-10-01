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أسهم أوروبا عند أدنى مستوياتها في شهرين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
رويترز

انخفضت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهرين اليوم ، لتواصل موجة بيع عالمية إذ تأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء تناميالمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.


وبحسب "رويترزهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة في الوقت الذي قادت فيه قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعةالسيارات الانخفاض بنزول يزيد عن اثنين بالمئة.


وهوى سهم إيه.أو ورلد البريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت 20.4 بالمئة بعد أن قالت إن نمو الإيرادات في النصف الأول منالعام تضرر بفعل نقص سائقي التوصيل في المملكة المتحدة واضطرابات أخرى في سلاسل الإمداد العالمية.


ونزل سهم دايملر 2.1 بالمئة حتى بعد أن قالت إن مساهميها صوتوا بالموافقة على فصل وحدتها للشاحنات وإدراجها بحلول نهاية 2021.


وتراجع سهم بي.إم.دبليو 0.9 بالمئة على الرغم من رفع الشركة توقعاتها لهامش الأرباح السنوية.


وكشفت بيانات صادرة في وقت سابق أن أنشطة التصنيع في آسيا اعتراها الفتور في سبتمبر إذ تضغط مؤشرات على تباطؤ النموالصيني وإغلاق مصانع بسبب جائحة فيروس كورونا على اقتصادات المنطقة.

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