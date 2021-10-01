الإعلان عن تشكيل الأهلي والاتحاد في قمة الدوري السعودي للمحترفين





دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة ديربي جدة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره والأهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث بتوقيت أبوظبي.





ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.





تشكيل أهلي جدة:





محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي، علي الاسمري، فيليب كيش، محمد المجحد، الحسن نداو، عبدالرحمن غريب، عمر السومة.









تشكيل اتحاد جدة:





مارسيلو جروهي، سعود عبدالحميد، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، عبدالاله المالكي، كريم الأحمدي، إيجور كورنادو، فهد المولد، عبدالرحمن العبود، رومارينهو.



