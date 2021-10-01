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مصطفي شعبان ينشر عده صور له من مؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:55 م
ايه عبد العزيز
شارك الفنان مصطفي شعبان متابعيه بصور من مؤتمر أسقفيه الشباب الكاثوليك وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك"
كتب مصطفي شعبان معلقًا:"سعدت بدعوتي ومشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون
#نسير_معًا".
يذكر أن مصطفي شعبان قد حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل " ملوك الجدعنه" تأليف عبير سليمان وإخراج احمد خالد موسي بطولة عمرو سعد،مصطفي شعبان،ياسمين رئيس،فرح يوسف،عمرو عبد الجليل،دلال عبد العزيز.
كتب مصطفي شعبان معلقًا:"سعدت بدعوتي ومشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون
#نسير_معًا".
يذكر أن مصطفي شعبان قد حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل " ملوك الجدعنه" تأليف عبير سليمان وإخراج احمد خالد موسي بطولة عمرو سعد،مصطفي شعبان،ياسمين رئيس،فرح يوسف،عمرو عبد الجليل،دلال عبد العزيز.