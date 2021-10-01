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مصطفي شعبان ينشر عده صور له من مؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:55 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
ايه عبد العزيز
شارك الفنان مصطفي شعبان متابعيه بصور من مؤتمر أسقفيه الشباب الكاثوليك وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك"


كتب مصطفي شعبان معلقًا:"سعدت بدعوتي ومشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون
#نسير_معًا".

يذكر أن مصطفي شعبان قد حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل " ملوك الجدعنه" تأليف عبير سليمان وإخراج احمد خالد موسي بطولة عمرو سعد،مصطفي شعبان،ياسمين رئيس،فرح يوسف،عمرو عبد الجليل،دلال عبد العزيز.

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