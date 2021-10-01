مصطفي شعبان ينشر عده صور له من مؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك

شارك الفنان مصطفي شعبان متابعيه بصور من مؤتمر أسقفيه الشباب الكاثوليك وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك"





كتب مصطفي شعبان معلقًا:"سعدت بدعوتي ومشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون

#نسير_معًا".



يذكر أن مصطفي شعبان قد حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل " ملوك الجدعنه" تأليف عبير سليمان وإخراج احمد خالد موسي بطولة عمرو سعد،مصطفي شعبان،ياسمين رئيس،فرح يوسف،عمرو عبد الجليل،دلال عبد العزيز.