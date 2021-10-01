منى زكي تتألق بالأسود من مهرجان إكسبو "دبي 2020" (فيديو)









والجدير بالذكر أن آخر أعمال منى ذكي مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.





نشرت الفنانة منى زكي فيديو لها من معرض اكسبو بـ دبي،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".وظهرت "منى" وهي ترتدي فستان باللون الأسود ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا مما اثار اعجاب جمهورها، وكان ذلك من معرض إكسبو دبي 2020.