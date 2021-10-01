مينا مسعود: " فيلم علاء الدين 2 مازال قيد الكتابة"

قال الفنان مينا مسعود، إن الجزء الثاني من فيلم علاء الدين مازال قيد الكتابة والتجهيز، مضيفًا أن السبب الرئيسي في تأخر طرح الجزء الثاني هو تفشي فيروس كورونا والإغلاق الذي أصاب عدد من البلاد.





يذكر أن فيلم علاء الدين الجزء الأول قد حقق نجاح كبير، حيث أنه حصد ما يقرب لـ مليار و50 مليون دولار في شباك التذاكر.





فيلم علاء الدين بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومروان كنزاري ونافيد نجيبان ونسيم بيدراد وبيلي ماجنوسن ونعمان عكار.