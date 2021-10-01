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قائمة الفيوم لمواجهة ملوي في إفتتاح مباريات الصعيد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
لمياء عاطف


أستقر الجهاز الفني بنادي الفيوم تحت قيادة رمضان رجب ، على قائمة الفريق لمواجهة فريق نادي ملوي المحدد إقامتها السبت الموافق 3 أكتوبر بداخل ملعب مركز شباب ناصر ملوي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .

وقد ضمت القائمة كل من :

اسلام عماد . محمد قنديل . محمود شمايكل . أحمد رجب أحمد منشية . محمد عادل . علي صخر. اسلام لمونه.

حسام حسن . صلاح رفعت . محمد مرسي . نادر السيد . محمود اشرف . السيد لطفي . احمد صالح . محمود جريشه

محمد ابو الحج . سالم ياسر . علاء الدين متولي . عبد المعطي محمد .

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