قائمة الفيوم لمواجهة ملوي في إفتتاح مباريات الصعيد





أستقر الجهاز الفني بنادي الفيوم تحت قيادة رمضان رجب ، على قائمة الفريق لمواجهة فريق نادي ملوي المحدد إقامتها السبت الموافق 3 أكتوبر بداخل ملعب مركز شباب ناصر ملوي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .



وقد ضمت القائمة كل من :



اسلام عماد . محمد قنديل . محمود شمايكل . أحمد رجب أحمد منشية . محمد عادل . علي صخر. اسلام لمونه.



حسام حسن . صلاح رفعت . محمد مرسي . نادر السيد . محمود اشرف . السيد لطفي . احمد صالح . محمود جريشه



محمد ابو الحج . سالم ياسر . علاء الدين متولي . عبد المعطي محمد .