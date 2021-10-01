هشام عبد المنعم يضم 20 لاعبًا لقائمة فريقه لمواجهة الالومنيوم





استقر " هشام عبد المنعم " المدير الفني لفريق بترول أسيوط علي قائمة فريقه استعداد لمواجهة فريق الالومنيوم المحدد إقامتها غداً السبت الموافق 10/2 داخل ملعب البترول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ( الصعيد ) لموسم 2020/202



وقد ضمت القائمة كل من :



محمد رمضان . محمد عبد المحسن . احمد ذكي . محمد دياب . محمد عفرتو . اسلام صلاح . ايبواه . . احمد بيبو



. مؤمن راضي . مصطفى كازلوف . علي الفرارجي



. وليد عطية . محمود كمال . عرفه شعبان . محمد سيد ميخا . يحي جمال . علي جمعه . مصطفى بليه . زلاكا