الأهلي يستعد لمواجهة بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا





الأهلي يستعد لبطل النيجر بأبطال أفريقيا





وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريرا شاملا عن فريق الحرس الوطني للوقوف على نقاط الضعف والقوة.





ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 3 أيام.





ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني بالنيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



