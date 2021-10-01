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تعرف على قائمة بنى سويف للموسم الجديد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

أنهى الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف استعدادادته لمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى للموسم الجديد.


وخلال فترة الإعداد خاض الفريق عدة مواجهات ودية أمام فرق سمالوط والشمس والداخلية وبتروجيت والقناة والواسطى.


وخلال فترة الإعداد التى شهدت رحيل وقدوم العديد من اللاعبين حتى استقر الجهاز الفنى للفريق على قوام الفريق للموسم الجديد 20212022 وضمت قائمة بنى سويف كلا من ( معتز محروس ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومحمود عبد العاطى واسامة مرعى ) وهما لاعبين مستمرين من الموسم الماضى وعودة الثنائى وحمادة احمد وعادل نور الدين من الإعارة لسمسطا.

والحصول على خدمات عصام عابدين إعارة من بورتو السويس وبلال زكريا إعارة من القناة وكاستيلوا من لافيينا.

فيما تم التعاقد مع محمد حسانين وأحمد شحاته وأحمد سعد وأمين محمد وأحمد عبد الباقى وحسام عيسي ووائل فراج وبلال سالم ومحمد عامر وباتريك ادو وأحمد على وإبراهيم سعيد وعزت جمال ومحمد ناجح ومحمود عاطف ومحمد عبد الستار واسامة مرعى وأحمد فتحى ومحمد الشامى وأحمد عبد المنعم وجهاد جنيدى وأحمد حمدى )

واللاعبين موالد ٩٩ كلا من ( عمر مختار وشعبان سيد وبهاء ربيع وعمرو عنتر ).


ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي.

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