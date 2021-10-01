تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

أعلن الدكتور سعد مكي عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا



ووجه وكيل الصحة بتكثيف حملات التوعية لطلبة الجامعات بضرورة التوجه للحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك بالتوجه مباشرة للمراكز المعدة لذلك للتسجيل والتطعيم الفوري وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.