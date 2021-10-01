المصريون عن مبادرة "كلنا واحد": "بنحبك يا ريس" (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، تقرير يرصد ما تقوم به مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي اطلقتها وزارة الداخلية في التاسع من شهر سبتمبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.



وحرصت الوزارة في مبادرتها التاسعة عشر أن تتضمن اهداء حقائب تحتوي على المستلزمات المدرسية للطلاب في المناطق الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية على مستوى الجمهورية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وكان هناك تنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتوزيع الحقائب على المستفيدين منها.



ومن ناحيتها قالت إحدى المستفيدات من المبادرة، "كلنا بنحبك يا ريس"، وأضافت اخرى، "متشكرين لسيادى الرئيس وتحيا مصر".



وامتد توزيع الحقائب المدرسية إلى دور رعاية الأيتام، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.