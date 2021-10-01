بالصور.. هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها عبر" انستجرام"

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عدة صور لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت هنا الزاهد الصور ساخرة وكتبت تعليقا قائله:" لما تكتشف انك لابس الفستان بالمشقلب".





وظهرت هنا الزاهد مرتديه فستان من اللون الأبيض قصير مع شعر مربوط وميكياج خفيف.





يذكر أن الفنانة هنا الزاهد حصلت مؤخرًا على جائزة التميز في مهرجان الفضائيات العربية عن أول بطولها مطلقة لها "حلوه الدنيا سكر" الذي احتوى على 9 حكايات منفصلة "