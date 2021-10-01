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كيما يعلن قائمة الفريق إاستعدادا لملاقاة بني سويف

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني



اعلن زيزو حشمت المدير الفني لفريق نادي كيما أسوان قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة بني سويف بمستهل منافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

وضمت القائمة كلا من:
محمد مختار، محمد عبد الشافي، اسامة رجب، نادر السيد، حسين رمضان، احمد مندي، عبد الرحمن بيسو، مصطفى عبد الرسول، فتحي عبد الجليل، عبد المجيد ياسين، ابراهيم حازم، احمد حسين، محمد مناع، شريف علوان، محمد ناجح، احمد ابراهيم، جرادة،بنزيما، مراد صبري، عمرو عزت.


ويخوض كيما اسوان مباراته أمام بني سويف بملعب الأخير في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر غدا السبت.

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