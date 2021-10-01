السيطرة على حريق بمحطة مياه "الكُنيسة" ببني سويف



سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب بمحطة مغذي المياه بقرية "الكُنيسة" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ونتج عن الحريق إصابة "كهربائي المحطة" بحروق من الدرجة الثانية، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق شب بمحطة مغذي المياه بقرية "الكُنيسة" التابعة لمجلس قروي دلهانس، بدائرة مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة.



وانتقلت سيارة ومعدات الإطفاء وسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين إصابة "رجائي ص.ح" ٥٥ سنة، كهربائي المحطة، بإشتباه كسر بالفخذ الأيمن وحروق من الدرجة الثانية في اليدين اليمنى واليسرى، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللآزم.



وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وإستدعاء لجنة لمعاينة آثار الحريق.

