قائمة تليفونات بنى سويف للموسم الجديد







أنهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادادته لمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى للموسم الجديد .





وخلال فترة الإعداد خاض الفريق عدة مواجهات ودية بمعسكره القاهرى أمام عدة فرق أبرزها كوكاكولا والمصري السلوم .



وخلال فترة الإعداد التى شهدت رحيل وقدوم العديد من اللاعبين حتى إستقر الجهاز الفنى للفريق على قوام الفريق للموسم الجديد 2021/2022 وضمت قائمة تليفونات بنى سويف كلا من اللاعبين القدامى ( إحمد معوض وأحمد مصطفى ' بندق ' واسلام مصطفى ووائل مصطفى وعبد الرحمن بودى ومحمد رجب ' شيكو ' وخالد السيد ومحمد اشرف ' اوشا ' وهيثم جميل وحسام حسن ) بجانب الثنائى محمد شوقى وأحمد شعبان مواليد 99 من أبناء النادى .



فيما شهدت القائمة تواجد اللاعبين الجدد مؤمن محمد وأحمد النحاس ومحمد جمال وفتحى جمال ومحمود هشام وأحمد وائل واسلام محمد ومحمود كهربا .



واستعارة كلا من ومحمد جمال محمد ومحمود سمير وأحمد ناصر ومحمد نظمى وعبد الله عاشور وابراهيم محمد .



وقيد الثنائى الجدد حسام حسن واحمد فضل السيد مواليد 2001 بجانب الثلاثى عجمى وليد وشمس الدين ومحمد حسين اوزعة بقائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد .





ويقود محمد جمال الإدارة الفنية تليفونات بنى سويف للموسم الثانى على التوالى .