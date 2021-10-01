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قائمة تليفونات بنى سويف للموسم الجديد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني



أنهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادادته لمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى للموسم الجديد .


وخلال فترة الإعداد خاض الفريق عدة مواجهات ودية بمعسكره القاهرى أمام عدة فرق أبرزها كوكاكولا والمصري السلوم .

وخلال فترة الإعداد التى شهدت رحيل وقدوم العديد من اللاعبين حتى إستقر الجهاز الفنى للفريق على قوام الفريق للموسم الجديد 2021/2022 وضمت قائمة تليفونات بنى سويف كلا من اللاعبين القدامى ( إحمد معوض وأحمد مصطفى ' بندق ' واسلام مصطفى ووائل مصطفى وعبد الرحمن بودى ومحمد رجب ' شيكو ' وخالد السيد ومحمد اشرف ' اوشا ' وهيثم جميل وحسام حسن ) بجانب الثنائى محمد شوقى وأحمد شعبان مواليد 99 من أبناء النادى .

فيما شهدت القائمة تواجد اللاعبين الجدد مؤمن محمد وأحمد النحاس ومحمد جمال وفتحى جمال ومحمود هشام وأحمد وائل واسلام محمد ومحمود كهربا .

واستعارة كلا من ومحمد جمال محمد ومحمود سمير وأحمد ناصر ومحمد نظمى وعبد الله عاشور وابراهيم محمد .

وقيد الثنائى الجدد حسام حسن واحمد فضل السيد مواليد 2001 بجانب الثلاثى عجمى وليد وشمس الدين ومحمد حسين اوزعة بقائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد .


ويقود محمد جمال الإدارة الفنية تليفونات بنى سويف للموسم الثانى على التوالى .

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