بيتر ميمي يتحدث عن كواليس مسلسل " الاختيار": " مش عارف خلصنا المسلسل ده ازاي"

كشف المخرج بيتر ميمي، عن تجربته في مسلسل الاختيار، مشيرًا إلى أن فكرة الرجوع بالزمن وتوثيق الأحداث هي أصعب المراحل التي واجهته خلال تنفيذ العمل.





وتحدث بيتر ميمي، خلال ندوة الإحتفال بصناع فيلم "موسى " في جريك كامبس قائلا: "فكرة الرجوع بالرمن أصعب الأشياء في تصوير مسلسل الاختيار، لأننا بنرجع بالزمن في كل شئ ولأنها شيء توثيقي وكنا بنرجع بالزمن بشكل العربيات لأنها اختلفت عن الآن، والميادين التي تم تشييدها الآن تغيرت أيضًا عن الموجودة في الماضي".





وأضاف بيتر ميمي: أنا مش عارف خلصنا المسلسل ده إزاي".





يذكر أن "الإختيار" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وشارك فيه الجزء الاول النجم أمير كرارة والجزء الثاني كريم عبد العزيز وأحمد مكي.