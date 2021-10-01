"معا نطمئن" مبادرة تسجيل لتلقي لقاح كورونا بين المواطنين في الدقهلية (صور)

تواصل قيادات صحة الدقهلية فاعلياتها في مبادرة معا نطمئن بمدينة المنصورة والتى شهدت انتشار فرق التواصل المجتمعي بانحاء المدينة اليوم الجمعه الموافق الاول من اكتوبر لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح وتوعيتهم بجميع الاجراءات الاحترازيه وتوجيههم للتطعيم بمراكز الشباب.



وناشد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لأنه ثبت ان نسبة الوقاية من الاصابه بعد تلقى اللقاح تصل لـ90% حيث ان من يصاب بعد تلقي اللقاح لا يستدعى الامر دخوله المستشفى.



وأكد استمرار عمل الفرق المتحركة حتى يصل اللقاح لكافة مواطني الدقهلية غير القادرين على التسجيل وذلك بكافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والاسواق وغيرها من اماكن التجمعات للوصول الى اكبر عدد ممكن من اهالي المحافظة.



وتابع: كما تم تفعيل فرق داخل المستشفيات لخدمة جميع المترددين على العيادة الخارجيه والتسجيل لهم واعطاؤهم التطعيم.



وأشار وكيل الوزارة ان جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.