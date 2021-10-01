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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:24 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غدالسبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا السبت

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس لطيف من شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا السبت

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (20%) تقريبًا

حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل ابي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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